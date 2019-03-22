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Başkan Erdoğan'dan Akşener mesajı! 'Asıl fatura sana kesilecek'

Konya'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu biliyorsunuz bir ara yurt konseyi diye bir şey çıkardılar. Ne dedi, 'Ayın 15'inden sonra Başbakan olacağım' dedi. Dur bakalım şu anda senin iyi günlerin iyi Sen Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceğim. Asıl fatura sana kesilecek.'' dedi.

22 Mart 2019 Cuma 15:20
Başkan Erdoğan'dan Akşener mesajı! 'Asıl fatura sana kesilecek'

Konya'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çok sert çıktı. Erdoğan "İçlerinden biri var güya hanımefendi yurt konseyinin temsilcisi ayın 15’inden sonra Başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin sen Erdoğan’a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek. Ben halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var gereken hesabı vereceksin dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarımla yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz, bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Başkentler başkenti Konya... Milletimizin yolunu aydınlatan Konya... Sizleri yürekten selamlıyorum Konya... Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok Konya'ya yakışır. Bize imanla ve yürekle mücadele edildiğinde neler başarabileceğini gösteren Sultan Kılıçarslan'ın torunlarına yakışır. Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan Konya elbete gönül belediyeciliğinde de en ön safta yer almaktadır. Gönül belediyeciliği her ilimize yakışır. Ama en çok da Konya'ya yakışır. Verilen sözlerin de yerine getirilmesi için özellikle takipçi olacağım. Bizler size hizmetkar olmaya geldik. Efendi olmaya değil. Şimdi yine hizmetinizde olmaya geliyoruz. Farkımız bu. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir. Seçimde ortamında ortaya çıkacak bir açıklıkla, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.

Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş

31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyor. Ama unutmayalım ki dönem ders verilecek gibi değil iki elin parmakları gibi sıkı sıkıya kenetlenme dönemdir. Şunu unutmayın bugüne kadar hep dik durduk, dikleşmedik.ugün İslam İşbirlği Teşkilatı Konferansına dönem başkanı olarak katıldım ve İslam ülkeleriyle bir araya geldim. Bu toplantıda Yeni Zelanda'dan da başbakan yardımcısı ve devlet bakanı bir bayan da geldi. Dertleştik. Neler yapılmalı kararını verdik.

Sen tehlikeli bir adamsın

Üzüldüğüm ne biliyor musunuz Yeni Zelanda'daki bu kişini pozitif yaklaşımı ve diğer yanında Avustralya'da konuşan terörist senatör... Onun bir benzeri de Türkiye'de var. Sıkıntı orada... Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adama siz daha ne kadar oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor! Biz batıya anlatamadık bugüne kadar, demek ki sana da anlatamamışız. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybeceksin.

Bu senin iyi günlerin

Bu senin iyi günlerin. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı'na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin Şimdi tabii korku bacağı sardı. Bu ülkede hukuk var. Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerle omuzun sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento bir tarafta yargı üzerine üzerine gideceğiz. Kararlarımızı alır ve uygularken sadece kendi hissiyatımızı değil evlatlarımızın geleceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Siyaset aynı zaman kızgın yürekleri soğutma işidir.

AK Partinize sahip çıkın

AK Parti davasını merkeze alan ve bunun çevresinde kendisini yenileyebilen bir partidir. Bu partinin tek bir sahibi vardır o da milletin ta kendisidir. Şahsım da bu büyük davanın sadık bir neferidir o kadar. Buradan milletime sesleniyorum kendi partinize AK Parti’nize 31 Mart’ta sahip çıkın.Millete efendilik yapan hiç kimsenin bizimle yürümemiz mümkün değildir. Bunlar AK Parti'nin içinde yer alamaz. Hatalar olabilir ama AK Parti hiçbir zaman kişiliksiz partilerden biri haline dönüşmeyecek. AK Parti'nin kapısından içeri yanlış bir kişi giremez.

Konya'ya yatırımlar

Konya’ya son 17 yılda 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin derslik inşa ettik. Konya’ya 2 devlet üniversitesi kazandırdık. Toplam 7 bin 550 kişi kapasiteli 5 yurt binası daha açacağız. 10 gençlik merkezi, yüzme havuzları, gençlik merkezleri gibi 9 tesisin yapımı devam ediyor. Konya’ya 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık. 2 millet bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık. Her millet bahçesinin içine millet kıraathanelerini yerleştireceğiz. Gençlerimiz derslerini çalışacak.Bin 200 yataklı Karatay Devlet Hastanemiz ile 10 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. Şehir hastanesinin de yüzde 60’ı bitmiş vaziyette."

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:20
  1. Konya
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • adem akaladem akal42 dk önce
    ASIL HESABI31 MART TAHALKKESECEKAMABUAKPİÇİN PEK İYİ BİRHESAP KESİMİ OLMAYACAK...!!!
  • HamzaHamza45 dk önce
    AKPARTİ'ye başarılı belediyeleri değiştirerek mi ceza vereceksiniz..Azıcık ADALETİNİZ varsa,BOK KOKAN İZMİR bunu haketmiyor diye,BAŞARISIZ İZMİR BELEDİYESİNİ DEĞİŞTİRİRSİNİZ...Seçmen olmak ne demek önce bunu bir anlamak ve haketmek lazım...YAZIK İZMİR SANA,,,
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc56 dk önce
    Neden kotkuyorsunuz, fetö`nun adamlarini haala partinizden atamadinizki haala Fetö siyasi ayagina davalar acilmadi. Aslinda Samimi olarak ilk bashtan üzerine gitseydiniz bu Millet sizi anliyacakti. Shimdi ?? cok gec kaldiniz. Töhmet altindasiniz. Lütfen tekrar dürüstlügünüzü cek-ap yapiniz. Bu Millet özürü anlayip kabul etmeyi bekliyor. Aynen Ayasofya mevzuugunda topu tac`a atmaniz gibi burdada topu tac`a atiyorsunz. Bu KaKa da lütfen yargilansin. Bu Fetö töhmeti ve kamburlugundan bu Devleti,Milleti gitmeden kurtar. Bunlarin büyük kismi sizin liderliginizde Devlet kurumlarinda cirit attilar. Lütfen bilincinde olunuz. Allah- Allah nutuklari bu hesab dan sizleri kurtarmiyacaktir. Cok kishilerin canini yakti bu hain yapi. Lütfen kayirma ishinden vaz geciniz.
  • memetmemet1 sa önce
    Reizimiz yaarmı yapar vallaha
  • YiğitYiğit1 sa önce
    Allah tan kameralar var yoksa geçmişte 7 defa gidip 8 defa gelen siyasetçiler gibi halka yutturacaklar gerçekten halka terörist diyorsunuz zannedecekti halk ama Allahın adaleti var kapalı kapılar ardında karanlık odalarda ne pazarlıklar döndü 5 harfliler çetesinde onuda Allah bilir.Sen dik dur reis adalet nasılsa tecelli eder belki bugün belki yarın rabbim yaar ve yardımcın olsun.(Heleki bir seçim yapılı yor.Yok poşet paralı olmuş yok EYT.liymiş bunlar çözülmezse oy yokmuş oyu kıymetli arkadaşlar sizin ömrünüz geçmiş olabilir çocuklarınızı düşünerek oyu kullan 25 krş.luk poşeti değil.sora o poşete koyacak aşağıda bulamazsınız işte o zaman çoook geç olur saygılarımla.
  • Satılmış KoyunSatılmış Koyun1 sa önce
    Tarifeden fazla para isteyen, haksız yere davadan önce para alan, fatura kesmeyen(kimsenin kestiğini görmedim) avukatlara hangi cezalar uygulanıyor acaba? Cevaplar 1. Her ödül verilir 2. Vatandaş söğüşlenir 3.Hukuk şeytanları her zaman haklıdır 4.Umursamadan kamaro arabayla lüx içinde gezerler 5.Kimse hesap sormaz 6.Bazı kişiler özenir. Yaşasın hukuk şeytanlığı....
  • Can ÇCan Ç1 sa önce
    Kendi yaptıklarını söylediklerini kulağın duymuyor herhalde. İnsanın Vay be diyesi geliyor
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 1 sa önce
    Meral Akşener fetöden yargılanmalı. Darbenin başbakanı olacaktı. Açık net ortada.
  • Kaleliye cevapKaleliye cevap1 sa önce
    Fetönün kriptoları daha çoook beklersiniz. 24 haziranda alamadınız şimdi mi alacaksiniz
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Adamsin reisss
  • HakanHakan1 sa önce
    Yenikapidayiz bu pazar
  • ReisssReisss1 sa önce
    İstanbul meydan 4 milyon reisssss
  • BozoBozo1 sa önce
    Fetönün kancigini hapse at reis
  • ChpliChpli1 sa önce
    Bir chpli olarak erdoğana bakıyorum adam 50 il gezdi bu yaşta. Millet ittifakına bakıyorum 6 yer gezdi.Yav erdoğanın halki önemsemesi ve secimi çantada keklik görmemesi bile ona oy vermem için bir sebeb. Bir de izmire bakın.chp diyor ki öküzü koysak kazanırız
  • kalelikaleli1 sa önce
    konya yı da orduyu da urfayı da efendim istanbul üsküdar ı da dediklerine göre sadetçiler alıyorlarmış.
  • ElifElif2 sa önce
    Sayın Başkanım, sözleşmeli 4b personelleri için kadro talebimizi duymanızı istiyoruz.
  • ekmege küsenekmege küsen2 sa önce
    biraz da adalete el atsan yanimda calisanlar ekmek verdigim insanlarbeni is mahkemelerinde süründürüyor noterden kagit aldik tazminatini verdik elden inkar ediyor ve ismahkemeleri hep isciyi kayiriyor kan agliyoruz kan ama Allah cc hesab soracak türkiyeden hesab avukatlar para istemem yari yariya deyip dava aliyor ey büyük insan ekmek verenleri biraz düsün ismahkemelerine bir el at

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