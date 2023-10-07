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Gündem Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 13:22:00 -
Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattıklarını ve ilk 20 dakikada Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sızdığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

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