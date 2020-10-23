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Gündem Başkan Erdoğan’dan ABD’ye rest! ‘Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz’
Gündem

Başkan Erdoğan’dan ABD’ye rest! ‘Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz’

S-400 konusunda kararlılık vurgusu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:24:00 -
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye rest! ‘Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, S-400 konusuna değinerek Sinop’ta test edilmesine ilişkin yorum yaptı.

ABD’ye rest

Testlerin doğru yapıldığını söyleyen Erdoğan, ‘ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde kalkıp bunu ABD'ye soracak değiliz. Sadece S-400 değil birçok silahların testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testi kullanıyorlar. Biz kararlıyız yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz’ dedi.

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Yorumlar

osmanlı torunu ALLAHINA KURBANIM SENİN BAY KEMAL VE AVENELERİ GÖRSÜNLER
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Vahap Kalyoncu

Olay bitmiştir herkes dağılsın dedi REİS.
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