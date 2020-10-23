Başkan Erdoğan’dan ABD’ye rest! ‘Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, S-400 konusuna değinerek Sinop’ta test edilmesine ilişkin yorum yaptı.

ABD’ye rest

Testlerin doğru yapıldığını söyleyen Erdoğan, ‘ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde kalkıp bunu ABD'ye soracak değiliz. Sadece S-400 değil birçok silahların testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testi kullanıyorlar. Biz kararlıyız yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz’ dedi.