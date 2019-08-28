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Başkan Erdoğan’a suikast planlarını bu bavula saklamışlar

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan mavi renkli bavuldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi. Bu gelişme ile darbecilerin büyük bir eylem yapacağı tespit edildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
Başkan Erdoğan’a suikast planlarını bu bavula saklamışlar

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yaşandığı gece Akıncı Üssü'nde bulunan mavi renkli bavuldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi. Öte yandan 48 kişiye ait parmak izine rastlandı.

143. Filo 240 no'lu odadaki bavulun içinden Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı amblemli yer haritaları, Roketsan'a ait belgeler, banka dekontları, SIM kartlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan subay isim listeleri ile yüzlerce evrak çıktı. Harita ve belgeler üzerindeki belli belirsiz parmak izi tespit işlemleri, yıllar sürdü. Haritaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris Grand Yazıcı Otel ile Ankara'daki Başbakanlık ve MİT binaları, Emniyet Özel Harekat ve kuvvet komutanlarının konutları olduğu belirlendi.

Başkan Erdoğan'ın yerini biliyorlardı

Ankara Emniyeti'nden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 Mart ve 29 Nisan tarihli yazılarda, parmak izleri tespit edilen zanlıların listesine de yer verildi. Yazıda, valizdeki yerleşke fotoğraflarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris Grand Yazıcı Otel'e ait olduğu kaydedildi. Bu harita ve fotoğraflarda tespit edilen 48 parmak izinin 15 Temmuz sonrası tutuklanan FETÖ sanığı subay ve sivillere ait olduğu belirlendi. Haritaların nasıl elde edildiği de Harita Genel Komutanlığı bilgi işlem veri sistemi üzerinden sorgulanarak, hangi kullanıcı tarafından indirildiği belirlenecek.

Emniyetin kriminal raporunda, “Activa marka valiz ve içerisinden etrafa saçılmış olduğunu değerlendirdiğimiz yüksek öneme haiz belgelerin içerik ve kapsamına dair kuvvetli şüphe derecesindeki kıymetlendirmemize göre, valizi beraberinde taşıyan grubun Genelkurmay Başkanlığı'nda, Akıncı'da ve Marmaris'te eylem gerçekleştiren gruplarla irtibatlı oldukları değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme ile birlikte darbecilerin 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris Grand Yazıcı Otel'de kalacağını bildikleri ve günler öncesinden haritalar üzerinden plan yapıp eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  1. FETÖ
  2. 15 Temmuz 2016
  3. Akıncı Üssü
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  5. Marmaris
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  10. Özel Kuvvetler Komutanlığı
  11. SIM kartlar
  12. banka dekontları
  13. 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  14. Ankara
  15. suikast
  16. Marmaris Grand Yazıcı Otel

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