Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi: Büyük bir devlet ve siyaset adamı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan’ın "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı"nı takdim etti.

Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant şehrine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştü.

Mirziyoyev, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin en önemli nişanlarından birisi olan "Yüksek Düzeyli İmam Buhari" Nişanı'nı takdim etti.

Nişan takdim töreninde bir konuşma yapan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk kardeşlerini bir kez daha kadim Semertkant şehrinde selamlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, "Bugün hepimiz son derece sevinçli bir vakaya tanık olmaktayız. Özbek halkının yakın dostu, sadece Türk dünyasında değil, belki de tüm Müslüman aleminin çok büyük itibara ve nüfuza sahip olan kardeşim Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari' Nişanı ile ödüllendirildi." dedi.

Böylesi yüksek ödülü Erdoğan'a takdim etmekten büyük iftihar duyduğunu aktaran Mirziyoyev, "Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) bu yüksek nişan sizin İslam aydınlanmasını tanıtmak, dünya çapında Müslümanların menfaatlerini korumak, ümmetimizin birlik ve beraberliğini, refahını, dini hoşgörüyü ve gençlerin iyi yetiştirilmesini sağlamak yolunda yaptığınız büyük çalışmalarınızın münasip takdiridir." diye konuştu.

Mirziyoyev, 2017’de BM Genel Kurulu’nun 72. Oturumunda yaptığı konuşmada, "insanlığın İmam Buhari’nin bilimsel mirasından istifade etmesi" konusunda bir konuşma yaptığını anımsattı.

Konuşma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek kendisini kutladığını aktaran Mirziyoyev, şöyle devam etti:

"Konuşmam bittikten sonra siz aziz kardeşim beni samimi kutlayarak, 'İmam Buhari'nin mübarek adı, BM Genel Kurulu'nun yüksek kürsüsünden ilk defa dillendirildi' dediğinizi hala güzel izlenimlerle hatırlıyorum. Mukaddes dinimizi, büyük atalarımızın ve düşünürlerimizin öğretilerini araştırılması ve yaygınlaştırılması yolundaki çabalarımıza verdiğiniz büyük desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Özbekistan halkı, kardeş halklarımız arasındaki dostane ilişkileri geniş kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması, karşılıklı menfaatlere dayalı ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik kişisel katkılarınızı çok iyi biliyor ve takdir ediyor."

Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda büyük başarılar elde ediyor olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Kardeş Türk halkının geçmişi ve bugünü büyük. Ve ben eminim ki geleceği de elbette büyük olacaktır. Çünkü, Türkiye devletinin böylesi güçlü, böylesi basiretli ve her açıdan bilge lideri var" diye konuştu.

Ayrıca Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Düzeli İmam Buhari Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi okudu.

Kararnamede, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve geniş kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin pekiştirilmesine yaptığı büyük kişisel katkısı, çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı menfaatlere dayalı ortak projelerin verimli olarak hayat geçirilmesi ve kardeş halklarımızın yüzyıllara dayalı kardeşlik ilişkileri ve birlikteliğinin, karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkilerinin derinleştirilmesine, İslam dininin beşeri anlamı ve değerlerinin yaygınlaştırılmasına yaptığı kişisel katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı ile ödüllendirdi" ifadeleri yer aldı.​​​​​​​