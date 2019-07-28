Başkan Erdoğan'a Hristiyan olma çağrısında bulunan alçaktan Peygamberimize ağır hakaretler

Türk ve İslam düşmanı Pire Mitropoliti Serafim, yayımladığı makalede Hz. Muhammed'e alçak ifadeler kullandı.

Serafim, Hz. Muhammed'i "kadınlara düşkün Arap tüccarı sahte bir peygamber" olarak niteleyerek büyük bir skandala imza attı.

Serafim, Yunan Meclisi'nde bulunan Batı Trakyalı 3 Müslüman Türk milletvekillerinin Müslüman oluşundan dolayı rahatsızlığını sürekli dile getiriyor.

Batı Trakya Türklerine karşı kin ve nefret söylemlerinde bulunan Metropolit, 2018 yılında yaptığı açıklamada Batı Trakya'daki Müslüman müftülüklerin özel hukuka tabi birliklere dönüştürülmesi halinde Yunanistan'ın yerine müftüleri Ankara'nın atayacağını ve bölgenin kısa sürede kosovalaşacağını belirtmişti.

Erdoğan'a çağrı yapmıştı

İslam dinini sahte bir din olduğunu ifade eden Serafim, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hırıstiyan olması çağrısında bulunmuştu.