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Başkan Erdoğan'a büyük onur!

Nijerya'da yayınlanan Muslim News Nigeria gazetesi, 2018 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nü Başkan Erdoğan'a verdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
Başkan Erdoğan'a büyük onur!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yayınlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2018 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 yılı 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'nü, hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdik." dedi.

"İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Son zamanlarda Suudi Arabistan dahil Arap ülkeleri, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu." diye konuştu.

"Erdoğan Nijerya'da büyük destek görüyor"

Erdoğan'ın, Uygur Türkleri ve Arakanlı Müslümanların da her zaman yanında olduğuna işaret eden Ebubekir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı Müslümanlar arasında da büyük bir desteğe sahip." ifadelerini kullandı.

Ebubekir, Müslüman liderlere, İslam dünyasındaki sorunlara karşı birlikte daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.

Öte yandan, gazetenin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ikinci, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de üçüncü sırada yer aldı.

Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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