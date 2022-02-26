  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan ateşkes için devreye girdi
Siyaset

Başkan Erdoğan ateşkes için devreye girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:21:00 - 2022-02-26 16:25:15
Başkan Erdoğan ateşkes için devreye girdi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi ve yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay