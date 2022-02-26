Başkan Erdoğan ateşkes için devreye girdi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi ve yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.