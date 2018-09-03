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Başkan Erdoğan yurda döndü!

Kırgızistan ziyaretini tamamlayan Başkan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
Başkan Erdoğan yurda döndü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile saat 18.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Tuna, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşiEmine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan YardımcısıCevdet Yılmaz da geldi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan
  3. Ankara

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