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Siyaset Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısını kabul etti
Siyaset

Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısını kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:48:00 - 2024-04-26 20:51:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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