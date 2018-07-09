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Başkan Erdoğan yeni kabinedeki isimleri tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi 5 yıllığına yönetecek yeni hükümet sisteminin yeni kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay olurken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.İşte Yeni kabine listesi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:38
Başkan Erdoğan yeni kabinedeki isimleri tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi 5 yıllığına yönetecek yeni hükümet sisteminin yeni kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay olurken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.İşte Yeni kabine listesi.

24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde sandıktan milletin teveccühünü kazanarak çıkan AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla diğer partilere fark atarak 344 milletvekili ile Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi başardı. Önceki gün 27. Dönem milletvekilleri Meclis’te yemin ederek görevlerine başlarken, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan RecepTayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni sistemin ilk kabinesine son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuna son dakika olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Fuat Oktay

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:38
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