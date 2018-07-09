Başkan Erdoğan yeni kabinedeki isimleri tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi 5 yıllığına yönetecek yeni hükümet sisteminin yeni kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay olurken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.İşte Yeni kabine listesi.09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi 5 yıllığına yönetecek yeni hükümet sisteminin yeni kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay olurken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.İşte Yeni kabine listesi.
24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde sandıktan milletin teveccühünü kazanarak çıkan AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla diğer partilere fark atarak 344 milletvekili ile Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi başardı. Önceki gün 27. Dönem milletvekilleri Meclis’te yemin ederek görevlerine başlarken, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan RecepTayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni sistemin ilk kabinesine son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuna son dakika olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcıları:
Fuat Oktay
Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar
Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank
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