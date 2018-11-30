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Başkan Erdoğan Xi Jinping ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

30 Kasım 2018 Cuma 23:14
Başkan Erdoğan Xi Jinping ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Arjantin’inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:14
  1. Erdoğan
  2. Xi Jinping
  3. G-20 zirvesi

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