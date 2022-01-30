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Siyaset Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara kritik çağrı: Bu oyunları bozmalıyız
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara kritik çağrı: Bu oyunları bozmalıyız

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefelatlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 18:20:00 - 2022-01-30 18:30:10
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara kritik çağrı: Bu oyunları bozmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde vatandaşlara seslendi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında terörislerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

Bundan sonra Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artık eski Türkiye yok, eski Trabzon da yok. Gördüğüm kadarı ile eski binalar yıkılıyor, yeni bir Trabzon inşa ediliyor.

Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefelatlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.

Bu yüzden 2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlamamız lazım. Gece gündüz çalışmamızı sürdüreceğiz.

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