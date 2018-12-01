Başkan Erdoğan, Theresa May'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.01 Aralık 2018 Cumartesi 23:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüştü.
Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May’i kabul etti.
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