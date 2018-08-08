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Başkan Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine Bayburt'tan başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:35
Başkan Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine Bayburt'tan başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 59 milyon 354 bin 840 kişi oy kullandı.

Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 kişinin oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "ilk başkanı" oldu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize'den aldı.

Buna göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82,1 ile Bayburt'tan en yüksek desteği görmüştü.

Ardından ikinci sırada yüzde 77,1 ile Gümüşhane'den en yüksek oyu alan Başkan Erdoğan, üçüncü sırada ise yüzde 76,9 ile de Rize'den oy aldı.

Başkan Erdoğan'a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69,4 ile Trabzon geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile start verdi.

Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane'deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Başkan Erdoğan, cumartesi günü Rize, pazar günü ise Trabzon'a gidecek.

Başkan Erdoğan'ın ilerleyen günlerde teşekkür ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.

Bayburt, 16 Nisan 2017 referandumunda da yüzde 81,70 ile yine Türkiye'de birinci sırada yer alan il olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:35
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Gümüşhane
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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