Başkan Erdoğan "TCG Anadolu"yu havadan inceledi
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan "TCG Anadolu"yu havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan incelediği TCG Anadolu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.