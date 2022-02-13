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Gündem Başkan Erdoğan talimat verdi: Bunları duymayanlara duyurun
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: Bunları duymayanlara duyurun

AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu, 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:09:00 -
Başkan Erdoğan talimat verdi: Bunları duymayanlara duyurun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonundan bağlandı.

Partililere seslenen Erdoğan, İl Danışma Meclisi'nin, Samsun'un geleceği için çok önemli olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Toplantıda alınacak kararların, Samsun ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabb'im gayretinizi ziyade etsin. Dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Tüm teşkilatımıza; aman birliğinizin, beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin" diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının siyasetin merkezinde olduğunu ve siyasette örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu, 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller, ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki bu ülkede eğer bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler. Sizleri bu duygular içinde selamlıyorum. Onun için diyorum ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız."

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Yorumlar

Erhan Güneren

Sayın Cumhurbaşkanım! Çok ama çok ama çok geç kaldınız stokçu, vurguncu, fırsatçı haramzadeleri durdurmakta. Esip gürlemek yetmiyor, hükümet lafta kaldıkça onlar iyice azdılar. 2023 Allah cc korusun İstanbul gibi olmasın istiyorsanız çok gecikmiş olsa da daha somut ve kalıcı acil adımlarla kanamakta olan yarayı etkili durdurmak elzemdir. Şöyle hesap yapın inşallah: Hazinenin bundan kaybı 100 milyar dolar bile olsa, Türkiye giderse kayıp trilyar dolarlardan bile fazla olacaktır. Rabbim yardımcınız olsun. Kavli dua bizden, fiilî dua sizden...
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Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun

Siz olmasanız çoğuna oy vermezdim. Halka yakın değiller lütfen kadroları seçerken acımasız olun.
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