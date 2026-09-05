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Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

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Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

Fransa’nın 2 bin 300 nüfuslu Bourganeuf kasabasında yaşayan her 7 kişiden birini Türk kökenliler oluşturuyor. Türklerin 1970’li yıllarda ormancılık sektöründe çalışmak için yoğun olarak yerleşmeye başladığı kasabanın Türkiye ile bağı ise çok daha eskilere dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan’ın 15. yüzyıldaki sürgün yıllarının bir bölümünü geçirdiği Bourganeuf’ta onun için yaptırılan tarihi kule bugün bile ayakta.

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Foto - Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

Fransa’nın Creuse bölgesinde yer alan 2 bin 300 nüfuslu Bourganeuf kasabası, nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan Türk toplumuyla Avrupa'daki en ilginç göç merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sokaklarında Fransızcanın yanı sıra Türkçe konuşmaların da yankılandığı kasabanın Türklerle olan tarihi bağı ise, 15. yüzyılda burada sürgün hayatı yaşayan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'a kadar uzanıyor.

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Foto - Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

GÖÇÜN TEMELİ ORMAN İŞÇİLİĞİNE DAYANIYOR: Bourganeuf’taki yarım asırlık Türk varlığının temelleri, Türkiye ile Fransa arasında 1965 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla atıldı. 1970’li yıllarda Limousin bölgesinde gelişen ormancılık ve kereste sektörünün iş gücü ihtiyacı doğrultusunda, başta Kapadokya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kırsal kesimlerinden işçiler kasabaya göç etti. İş gücü göçünün 1974'te durmasına rağmen, 1976'da çıkarılan aile birleşimi yasası sayesinde kasaba tam anlamıyla Türk ailelerin kalıcı olarak yerleştiği bir yuvaya dönüştü.

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Foto - Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

KASABADAKİ HER 7 KİŞİDEN BİRİ TÜRK: Kasabadaki Türk nüfusunun ulaştığı boyut, günümüzde demografik verilere de net bir şekilde yansıyor. DİTİB Dernek Başkanı Mehmet Şahin’in paylaştığı bilgilere göre, 2 bin 300 nüfuslu kasabanın yaklaşık yüzde 15’ini Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Bu oran, kasabada yaşayan her 7 kişiden birinin Türk olduğu anlamına geliyor. İlk yıllarda işçi olarak gelen Türk toplumu, zaman içinde ormancılık sektöründe kendi şirketlerini kurarak ve mülk edinerek kasabanın ekonomik ile sosyal yapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

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Foto - Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

CEM SULTAN'DAN GÜNÜMÜZE 500 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ: Küçük Fransız kasabasının Türkiye ile olan ilişkisi yalnızca son 50 yıldaki işçi göçüyle sınırlı kalmıyor. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan'ın, 15. yüzyıldaki sürgün yıllarının bir bölümünü bu kasabada geçirmesi, Bourganeuf'a ayrı bir tarihi anlam katıyor. Fransızların "Zizim" olarak adlandırdığı ve o dönem Cem Sultan için özel olarak inşa edilen tarihi kule, bugün hâlâ kasaba merkezinde en önemli tarihi eserlerden biri olarak dimdik ayakta duruyor. Beş asır sonra çalışmak için bölgeye yerleşen Türkler, bu tarihi köprüyü bugün yeniden canlı tutmaya devam ediyor.

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