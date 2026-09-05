Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk

CEM SULTAN'DAN GÜNÜMÜZE 500 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ: Küçük Fransız kasabasının Türkiye ile olan ilişkisi yalnızca son 50 yıldaki işçi göçüyle sınırlı kalmıyor. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan'ın, 15. yüzyıldaki sürgün yıllarının bir bölümünü bu kasabada geçirmesi, Bourganeuf'a ayrı bir tarihi anlam katıyor. Fransızların "Zizim" olarak adlandırdığı ve o dönem Cem Sultan için özel olarak inşa edilen tarihi kule, bugün hâlâ kasaba merkezinde en önemli tarihi eserlerden biri olarak dimdik ayakta duruyor. Beş asır sonra çalışmak için bölgeye yerleşen Türkler, bu tarihi köprüyü bugün yeniden canlı tutmaya devam ediyor.