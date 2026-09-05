Cem Sultan da sürgünde burada yaşamıştı! Bu kasabadaki her 7 kişiden 1’i Türk
Fransa’nın 2 bin 300 nüfuslu Bourganeuf kasabasında yaşayan her 7 kişiden birini Türk kökenliler oluşturuyor. Türklerin 1970’li yıllarda ormancılık sektöründe çalışmak için yoğun olarak yerleşmeye başladığı kasabanın Türkiye ile bağı ise çok daha eskilere dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan’ın 15. yüzyıldaki sürgün yıllarının bir bölümünü geçirdiği Bourganeuf’ta onun için yaptırılan tarihi kule bugün bile ayakta.