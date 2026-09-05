Müzmin sakat yine yok! Sporting Lizbon maçında sahada olmayacak...
Galatasaray'da 'bir maç var, üç maç yok' olan Singo'dan yine kötü haber geldi.
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Galatasaray'da 'bir maç var, üç maç yok' olan Singo'dan yine kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Wilfried Singo'nun MR'ı çekildi.
Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce tarafından yapılan açıklama şöyle: "Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.
Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." HT Spor'un haberine göre; Wilfried Singo, Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
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