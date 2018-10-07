0553 313 94 23

Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampı kapanış konuşmasında, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi hakkında konuştu.

07 Ekim 2018 Pazar 16:02
Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

Geçmişte birçok af çıkarıldı. Affı çıkaranlar “bu aftan ne kadar siyasi rant elde ederiz” diye düşündüler. 

Arkadaşlar biz böyle düşünemeyiz. Rahşan affından gördük daha önceki aflarda gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ve ölçü belli… Bu ölçüye göre biz talimatımızı başta adalet bakanımız olmak üzere verdik. Yapabilecek bir şey var bunu en geniş bir şekilde çalışmalarınızı yapın. Bu konuda ne gibi bir adım atarız bakarız. Efendim “cezaevleri dolmuş.” Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:02
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Af açıklaması
  4. Af teklifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!
    1. Fenerbahçe'den Volkan Demirel..
    2. 'Dünyada en fazla yardım yapan ülke..
    3. Netanyahu'ya dolandırıcılık suçlaması!
    4. Hanımları bunaltan bir hastalık..
    5. Maganda kurşunuyla ölümle ilgili 4..
    6. Ahmedinejad protesto için yönetimden..
    7. Balık yağı çocuğa kilo aldırmıyor
    8. Siirt'te ekmeğin gramajı düşürüldü
    9. Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü
    10. Halınızı bitiren toz, güneş ve nem
    11. Rusya'nın baskısı sonrası İran..
    12. Malatya'da 8 gol var! Kazanan yok
    13. Mobilyaların bakımı nasıl olmalı?
    14. Konya'da Beşiktaşlı oyunculara saldırı!
    15. Bu dükkandaki buzdolabı ve terazi 70..
    16. Filistinli mahkum 30 yıl sonra serbest!
    17. Köpeği ezen cani sürücüye para cezası
    18. Engelli genci çarpıp öldüren vicdansız..
    19. HÜDA PAR'ın Genel Başkanı belli oldu
    20. Çocuğunuz altını ıslatıyorsa gerçek..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar