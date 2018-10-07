Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

Geçmişte birçok af çıkarıldı. Affı çıkaranlar “bu aftan ne kadar siyasi rant elde ederiz” diye düşündüler.

Arkadaşlar biz böyle düşünemeyiz. Rahşan affından gördük daha önceki aflarda gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ve ölçü belli… Bu ölçüye göre biz talimatımızı başta adalet bakanımız olmak üzere verdik. Yapabilecek bir şey var bunu en geniş bir şekilde çalışmalarınızı yapın. Bu konuda ne gibi bir adım atarız bakarız. Efendim “cezaevleri dolmuş.” Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz.