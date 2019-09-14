Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Diyarbakır'da sivilleri taşıyan araca terör saldırısı: 7 şehit, 10 yaralı Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan vatandaşlar Mehmet Bozyel, İhsan Çelikbilek, Sinan Diğer, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız ve Ahmet Ay'ın ailelerine gönderdiği telgrafta, başsağlığı dileğinde bulundu.

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