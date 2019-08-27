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Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti.

27 Ağustos 2019 Salı 10:29
Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için "ANK" uçağı ile Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Rusya'ya gitti.

Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi.

Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Fuar açılışına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret vesilesiyle alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacağı bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:29
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. "ANK" uçağı
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi
  5. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  6. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  7. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  10. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  12. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
  13. Türkiye-Rusya ikili ilişkileri
  14. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı

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