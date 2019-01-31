Başkan Erdoğan paylaştı! Yeni dönem böyle duyuruldu AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına ilişkin bir video paylaşıldı. Videoyu Başkan Erdoğan da paylaştı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Başkan Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi. Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.