Başkan Erdoğan paylaştı! Yeni dönem böyle duyuruldu
AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına ilişkin bir video paylaşıldı. Videoyu Başkan Erdoğan da paylaştı.31 Ocak 2019 Perşembe 23:06
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Başkan Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi. Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.
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