0553 313 94 23

Başkan Erdoğan paylaştı! Yeni dönem böyle duyuruldu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına ilişkin bir video paylaşıldı. Videoyu Başkan Erdoğan da paylaştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 23:06

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Başkan Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi. Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış bir adım
    1. İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış..
    2. ABD kuklası Guaido'dan Rusya ve Çin'e..
    3. Kuşadası'nda kullanılmayan otelde..
    4. Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte..
    5. Engelli genç tramvay durağında..
    6. "Bin TL gelirim var" demişti.....
    7. AB'den İran'la ticaret mekanizmasına..
    8. Suriyeli sanatçıların hikayeleri..
    9. İran'dan "geç oldu ama memnunuz"..
    10. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    11. Beşiktaş Kagawa'yı duyurdu!
    12. Başkan Erdoğan paylaştı! Yeni dönem..
    13. Ali Koç sessizliğini bozdu!
    14. 1. Lig ekibinde mutlu son! Transfer..
    15. Altay, Sinan Özkan'ı transfer etti
    16. Aytemiz Alanyaspor'da transfer
    17. Kurtulmuş soruları yanıtladı
    18. Guaido Venezuela için "Ülke Planı"nı..
    19. Galatasaray'dan son dakika bombası!
    20. GÜNCELLEME - Lübnan'da yeni hükümet..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek