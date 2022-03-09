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Siyaset Başkan Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu
Siyaset

Başkan Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:54:00 - 2022-03-09 19:12:53
Başkan Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.

Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini ortak çalışmalarımızla, 2022 yılında 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

Doğu Akdeniz'de işbirliği mesajı

Şu anda elimizde 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz’de ve Akdeniz’de bu çalışmaları, iş birliğimizle hayata geçirebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...

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