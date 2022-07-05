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Gündem Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor...
Gündem

Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-07-05 19:25:00 - 2022-07-05 19:42:46

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hükümetler ararsı 3. toplantımızı gerçekleştirdik. İşbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durduk. Birçok alanda işbirliğimizi pekiştirecek 9 anlaşmaya imza attık. Geçtiğimiz yıllarda bir rekora imza atarak 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Şirketlerimizi iş birliklerini artırmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede iş birliğimiz de büyük bir yer tutuyor. Beklentilerimizi 2'li görüşmemizde paylaştım.

Türk-İtalya üniversitesinin kurulması girişimini de görüştük. Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı planı da yine görüşmede konularımızdan biriydi. İtalya heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum.

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