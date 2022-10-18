Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitim-öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir.

Sağlık hizmetlerini hayatın her alanını kapsayacak şekilde gelişmiş ülkelerin ötesinde veriyoruz. Artık biz şehir hastanelerimizle Cleveland vesaire buraları aşmış bir ülke durumuna geldik

Vesayet dediğimiz anlayış insanlarımızın çoğunu karar alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adıdır.

Tedavileri devam ediyor

İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan madencilerimiz şu an Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Türkiye artık az gelişmiş ülke değildir. Gelişmiş ülkeler arasındaki yerimizi aldık.

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Artık ilmin ulaşamadığı yer bırakmadık. Bugün artık ortaöğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz.

Türkiye artık evlatlarının yurt dışına eğitime gittiği değil, yurt dışındaki evlatlarını kendine çeken bir ülke oldu.

Özel sektör de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine çıkarmamıza destek olacak.

Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle başlatıyoruz.

Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.