Başkan Erdoğan: Mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Projelerin ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu coğrafyasında gerçekleştiriliyor olması bize başka bir avantaj sağlayan tablodur. Ülkemizin büyük pastadan aldığı payı ilk etapta 175 milyar dolara çıkarmaya birlikte hedeflemeliyiz. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.

Özellikle işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavare dalavere yapmak suretiyle güya haklarını alıp teslim edeceklermiş gibi durumları hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme ile bir adım atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız süratle adımı atacaktır.

Biz bu çalışmaları yürütürken kimsenin kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus ülkemize yaptığınız katkılardır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

"Mesele ülkemizin bekasıdır"

Sizlerden bir ittifaka bir isme bir partiye değil, büyük vizyona hizmet vermenizi istiyorum. Kimi zaman kısır siyasi çekişmeler körüklenerek, kimi zaman darbelerle milli iradeye oynanan oyunlar hep aynıydı. Bu sinsi tuzakların çoğuna da düştüğümüz gerçektir. Biz kez daha ülkemizin hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Mesele ülkemizin bekasıdır.

Enflasyon diye kur diye sorunlarımız yok mu? Var ama sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti, peki tarımda hem çok iyi rekolte ettiğimiz hem de verdiğimiz fiyatlarla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz.

"Türkiye krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir"

85 milyon vatandaşın her birinin bugüne ve geleceğe aynı yaklaşımla bakacağına yürekten inanıyorum. Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız. Felaket tellallığı yapanlar milletin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var. Elimizdeki fırsatlar öyle büyük ki, bunlara takılıp kalırsak bunlara yazık ederiz. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi? Tarımda rekolte elde ettiğimiz, alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gemiler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yetişemiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. 31 milyon istihdamla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız.

Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdı. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı.