0553 313 94 23

Başkan Erdoğan, Malazgirt'in ardından Ahlat'ta konuştu: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Ahlat'ta konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un sözlerini hatırlatarak "Haluk Hoca, bizler de devlet ve sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız." dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
Başkan Erdoğan, Malazgirt'in ardından Ahlat'ta konuştu: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümünde Ahlat'ta konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Anadolu'nun fatihi, Malazgirt'in muzaffer komutanı Sultan Alparslan'ı hürmetle yad ediyorum.

Haluk Dursun Hocamıza rahmet diliyorum

Burada elim bir trafik kazası sonucu dar-ı bekaya uğurladığımız Ahmet Haluk Dursun Hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun Hocamız hep Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız demişti.

Haluk Hoca, bizler de devlet ve sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.

Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz.

Buraları görmeden Türkiye'yi anlayamazsınız

Evlatlarımıza tarih bilinci kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i çok iyi ne yazık ki tanımıyor. Buraları görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu'yu anlarsınız. Burası Türkiye'nin kapısı, Anadolu'nun tapusu addedilen bir yerdir.

Buralar özünü hatırlayacak

Ahlat'ta buralarda bu kabristanlara gelenler için konaklayacak yerler de yapacağız. Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi de Milli Park ilan ederek özüne uygun ve her şeyiyle muhteşem bir hale getiriyoruz.

Okçular Vakfı'mıza bu güzel organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt'e ev sahiplikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
  1. Bitlis
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ44 dk önce
    ne mutlu türküm diyene

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye’ye "İyilik Eli"
  1. Suriye’ye "İyilik Eli"
  2. Merkel'den İran açıklaması
  3. Hastane bahçesinde korkutan yangın:..
  4. Batman’da 2 kilo 800 gram metamfetamin..
  5. Kırşehir Belediyespor, 2. Lige yeni..
  6. MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye gaz..
  7. Nevşehir Belediyesi voleybol takımı,..
  8. Nevşehir Belediyespor yönetimi, NTSO..
  9. Ambulans ile hafif ticari araç..
  10. Nevşehir Belediyesi, bayat ekmek..
  11. Merkel, İran’la diplomatik kanalların..
  12. Kamyonet uçuruma düştü: 1’i ağır 4..
  13. Mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
  14. Tarsus’ta kent mobilyası atölyeleri..
  15. Mağarada mahsur kalan köpek kurtarıldı
  16. Hava değişim iznindeki er ortalığı..
  17. Giresunspor'da dört futbolcu ile..
  18. Bursa’da su kesintisi
  19. Sivas’ta otomobille traktör çarpıştı:..
  20. Tır saplanan otomobili metrelerce..
  21. Başkan Şayir, istihdama el attı
  22. Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle..
  23. Mine Söğüt ve Ayşen Şahin Aksakal:
  24. Şehit annelerinden duygulandıran sözler
  25. Haşdi Şabi'den "sessiz kalmayacağız"..
  26. Otomobil emniyet şeridindeki tıra..
  27. ABD Başkanı Trump: “Gelecek yıl G7..
  28. Kastamonu’da açık alanlarda alkol..
  29. Gaziantep Türkiye’de birinci
  30. Motorin ve benzine zam
'TSK'da 5 general istifa etti'
'TSK'da 5 general istifa etti'
Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

Günün Karikatürü

26 Ağustos 2019
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”