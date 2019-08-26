Başkan Erdoğan, Malazgirt'in ardından Ahlat'ta konuştu: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümünde Ahlat'ta konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Anadolu'nun fatihi, Malazgirt'in muzaffer komutanı Sultan Alparslan'ı hürmetle yad ediyorum.

Haluk Dursun Hocamıza rahmet diliyorum

Burada elim bir trafik kazası sonucu dar-ı bekaya uğurladığımız Ahmet Haluk Dursun Hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun Hocamız hep Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız demişti.

Haluk Hoca, bizler de devlet ve sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.

Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz.

Buraları görmeden Türkiye'yi anlayamazsınız

Evlatlarımıza tarih bilinci kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i çok iyi ne yazık ki tanımıyor. Buraları görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu'yu anlarsınız. Burası Türkiye'nin kapısı, Anadolu'nun tapusu addedilen bir yerdir.

Buralar özünü hatırlayacak

Ahlat'ta buralarda bu kabristanlara gelenler için konaklayacak yerler de yapacağız. Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi de Milli Park ilan ederek özüne uygun ve her şeyiyle muhteşem bir hale getiriyoruz.

Okçular Vakfı'mıza bu güzel organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt'e ev sahiplikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.