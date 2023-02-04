Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetine hizmet eden belediye başkanımızla birlikte bu muhteşem katılımla beraberiz. Coşkulu kalabalıklar bizi farklı heyecanlara boğdu. Nazilli bizi gayet iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İlk evim projemiz kapsamında yapacağız 139 konut ile açtığımız millet bahçesiyle tanır. Şuanda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadarki içme suyunu tesis edecek projeyle tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gaz ile bizi tanır. Biz Nazilli'ye günün her saati zaten kalben beraberiz. İnşallah muhabbetimizi artırarak devam edeceğiz. Buradan size sesleniyorum, fazla bir şey kalmadı. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?

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