Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçemizi kapsayan anaokulundan ilkokula, ilkokuldan liseye kadar pek çok yatırımı gerçekleştiriyoruz.

Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

Eski Avni Aker stadı yerine yapılan millet bahçesi ve alt yapı ve resmi projelerimizin bütün açılışını bugün yapıyoruz.

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz.

Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de başa çıkarız.

Büyükşehir belediyemizin açılışlarını da yapıyoruz. Yeni otogar inşası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel tasarım ve dönüşüm gibi devam eden pek çok çalışması var.

Trabzon'a kazandırdığımız yatırımların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Siz Şirin'siniz, biz dağları dele dele sizlere ulaştık.

"Bay Kemal hani namus hani şeref?"

CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan!

Ayrıntılar geliyor...