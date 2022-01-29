Başkan Erdoğan vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir afetin felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 1 yıl içinde inşallah alt-üst yapısıyla tüm binaları yapacağız dedik, bitirdik. Alt yapısıyla üst yapısıyla güzel bir çalışma yapıldı. Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerim için.

O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. O bir başka felaketti. Ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın tüm bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri yaşadık. Muğla'da Antalya'da yaşadık. Bu yıl felaket yılı oldu. Yılmadık. Kurumlarımız bakanlıklarımızla gece gündüz demeden çalıştık. Hepsini yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz.

Size bir söz daha vermiştik. Doğal gaz gelecek demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki doğal gaz yok. Bizim böyle bir sorunumuz yok.

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