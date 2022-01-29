  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan vatandaşlara hitap etti
Siyaset

Başkan Erdoğan vatandaşlara hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:03:00 - 2022-01-29 13:10:55

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir afetin felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 1 yıl içinde inşallah alt-üst yapısıyla tüm binaları yapacağız dedik, bitirdik. Alt yapısıyla üst yapısıyla güzel bir çalışma yapıldı. Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerim için.

O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. O bir başka felaketti. Ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın tüm bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri yaşadık. Muğla'da Antalya'da yaşadık. Bu yıl felaket yılı oldu. Yılmadık. Kurumlarımız bakanlıklarımızla gece gündüz demeden çalıştık. Hepsini yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz.

Size bir söz daha vermiştik. Doğal gaz gelecek demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki doğal gaz yok. Bizim böyle bir sorunumuz yok.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay