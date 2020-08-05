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Siyaset

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:11:00 -
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Erdoğan ile Tatar'ın görüşmesi beklenenden uzun sürdü. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiği öğrenilen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmeye Fuat Oktay da katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay karşılarken Başkan Erdoğan'ın kabulünde de Oktay'ın hazır bulunduğu görüldü.

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