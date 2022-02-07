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Gündem Başkan Erdoğan için skandal paylaşım yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında karar çıktı
Gündem

Başkan Erdoğan için skandal paylaşım yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir paylaşımda bulunan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:53:00 - 2022-02-07 16:15:24
Başkan Erdoğan için skandal paylaşım yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında karar çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüse yaklanana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığını ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

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