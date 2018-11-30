Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Arjantin'inde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

