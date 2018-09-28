Başkan Erdoğan: Hedef adil dünya düzeni

Türkiye Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM toplantıları çerçevesinde gerçekleştirdiği New York temasları sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akit’in sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ve Filistin’e ilişkin dört ay içinde açıklayacağını belirttiği yeni çözüm planı ile ilgili olarak, “Bu yeni planın içinde kimlerin, nasıl yer alacağı bizler için önemli. Bazı dedikodular var ama ne kadar ciddiyet kesp eder bilemiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır gibi ülkelerin nasıl hareket edeceklerine bakmak lazım. Ürdün ne tür bir tavır sergileyecek bakmak lazım. Biz doğru bildiklerimizi yapmaya, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

TRUMP KOMİK DURUMA DÜŞTÜ

“Trump’ın küresel ticaretten Latin Amerika’ya, mültecilerden Ortadoğu’ya kadar uzanan çeşitli konularda dile getirdiği görüşler pek çok dünya liderinin tepkisini çekti” diyen Başkan Erdoğan, “Bazıları bu eleştirileri genel kurulda dile getirdi. ‘Güçlüyüm öyleyse haklıyım’ mantığıyla, adil ve barışçıl bir dünya düzeni kurulamaz. Nitekim Trump’ın ekonomik durumunu, vesaireyi anlatınca salonda gülüşmeler olması, katılımcıların nasıl bir yaklaşım içinde olduklarını açıkça ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

BM’DE REFORM İÇİN İKNA TURLARI

BM’nin yapısında reform yapılması konusuna da değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ben bu konuda yayımlamış olduğum kitabımı bütün dünyanın liderlerine göndereceğim. Daha sonra belki Türkiye’de bu liderleri davet edip, üç dört partide, dört parti de olabilir veya hepsiyle olabilir. Önce tabii Almanya, Çin, Rusya, Fransa, İspanya gibi sözü nazı geçebilecek ülkelerle bu işi dar kapsamla görüşmemizde de yarar olabilir. Liderler ikili görüşmelerimizde bu yaklaşımın çok yerinde olduğunu kabul ediyorlar. Ancak birçoğunda korku var. Buranın (ABD) elinde tek silahı var doları. Onun dışında kabul edilebilir yanı yok, devamlı da itibar kaybediyor.”

İDLİB’DE ABD “NE DER”İ DÜŞÜNMEDİK

Membiç’te ve İdlib’de son duruma ilişkin görüşünün sorulması üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: “Amerika, Mümbiç’te yol haritasına, takvime kesinlikle uymamıştır; PYP-YPG o bölgeyi terk etmemiştir. Bölgenin gerçek sahipleri hala oraya yerleşememiştir. Amerika burada sözünü tutmadı. 90 gündü. 90 gün aldı başını gidiyor. Bundan sonraki süreçte ne gibi gelişme olur göreceğiz. Soçi ile ilgili biz Amerika ne der diye düşünmedik. O konuda Rusya ile hareket ettik. İran’ı da dışlamadık, işin içinde tuttuk. Hamd olsun, şu an itibarıyla, işler yoluna girmiş görünüyor. An itibariyle bombardıman yok. Bu arada bir de İstanbul’da bir dörtlü zirve yapacağız. Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul’da bir araya geleceğiz. Ön görüşmeler yapıldı, şimdi tarih belirlenmesi gerekiyor.”

‘İTTİFAK VE AFFI İNCELİYORUZ’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç politik gelişmelere yönelik MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifiyle ilgili, şunları söyledi: “Henüz bana bir rapor ulaşmış değil. Arkadaşlara gereken talimatları verdim. ‘Bu konuyla ilgili olarak, gerek anayasa gerek adalet komisyonundaki arkadaşlarımızla, ayrıca onların dışında ekip oluşturulsun, çalışma yapılsın’ dedim. Ama benim bu korudaki temel prensibim şu: Devlete karşı işlenen suçları devletin af yetkisi vardır. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Dönünce göreceğiz. Konuşur, inceler, ona göre nihai kararımızı veririz.” Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na ilişkin de, şöyle konuştu: “Bu konuda gelmeyeceğiz diye bir şey yok. Hen an gelebiliriz, hazırız. Mehmet Özhaseki kardeşimizi görevlendirdim. AK Parti şu anda bir numaralı parti. Son seçimlerde birinci olduğumuz yerde aday çıkarmamayı nasıl anlatırım tabanıma? Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız.”

DİKTATÖRLE AYNI MASADA BULUNMAK İSTEMEDİM

ABD Başkanı Donald Trump ile karşılaştıklarında aralarında neler konuşulduğunu soran gazetecilere cevap veren Başkan Erdoğan, şunları anlattı: “Malum konu hiç geçmedi. Sadece öyle bir muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. ABD yönetiminden o malum kişiler de vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. ‘Görüşürüz’ dedi ama, ben dün akşam yemeğine gitmedim. Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğlen yemeğinde yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı, arkadaşlara bunu söyledik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk ve oradan ayrılıp diğer görüşmelerimize geçtik.”

NATO ZİRVESİNDE BİR BEN SESİMİ ÇIKARABİLDİM

Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin de şunları dile getirdi: “Brüksel’de NATO zirvesinde Sayın Trump, Rusya’ya çok acayip yüklendi. Katılımcılara, ‘Siz hepiniz Rusya’yı besliyorsunuz’ dedi. ‘Almanya olarak şu kadar para veriyorsunuz’ dedi. Bizden bahsetmedi. Bize nezaket gösteriyor. Ben yine de dayanamadım. ‘Sayın Başkan’ dedim, ‘Biz doğalgazımızın yüzde 50’sini Rusya’dan alıyoruz. Azerbaycan ve Irak ve Cezayir’den alıyoruz. Biz bunu almazsak bizim vatandaşlarımız karda kışta üşüyecek’. Ben bu itirazı yapınca, Almanya Başbakanı Merkel de çıktı. ‘Doğalgazın yüzde 38’ini alıyorum halkımı üşütemem’ dedi. Yaptırımlar konusunda Türkiye’nin eskiden beri tavrı nettir. Stratejik ürünlerde geri adım atamayız. Dün bir ülkenin başbakanı, ‘NATO üyesi bir ülke NATO üyesi olmayan bir yerden nasıl olur da silah alır’ dedi. Ben ona ‘Peki o ülke, savunmasına yönelik hiç bir NATO üyesi kendisine silah vermezse ne yapabilir’ dedim. Kaldı ki S300 alan Yunanistan’a bir söz var mı, yok. Kendisine bunları söylediğimde sustu kaldı. Dolayısıyla kusura bakmasınlar, gerekiyorsa Rusya’dan da Çin’den de alacağız. Hatta ortak üretime gireceğiz. Bizim şu anda Fransa, İtalya, Türkiye olarak attığımız ortak adımlar var. Aynı şekilde İngiltere ile var. Buradan kaçmıyoruz, bunları da yapıyoruz.”

“MADURO’YU YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

“G-20 zirvesinden sonra Venezüela’ya gitme durumunuz olabilir mi?” sorusuna Erdoğan, “Evet söz konusu olabilir. Eğer o zaman diliminde Devlet Başkanı Maduro’nun programı uygun olursa, bu ziyareti gerçekleştirebiliriz. Maduro’yu yalnız bırakmayacağız” cevabını verdi.