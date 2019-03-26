0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: Güneş Enerjisi projesi, Pazarlar’ın ufkunu açacaktır

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Güneş Enerjisi sistemleri projesini (GES)hayata geçiriyor.

26 Mart 2019 Salı 10:38
Başkan Erdoğan: Güneş Enerjisi projesi, Pazarlar’ın ufkunu açacaktır

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Güneş Enerjisi sistemleri projesini (GES)hayata geçiriyor.


Pazarlar tarihinin en büyük ve geri dönüşümlü projelerinden biri olan GES projesinde geri sayım başladı. Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında Pazarlar Belediyesi tarafından yap, işlet devret modeli ile kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) montaj çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.


Derinceöz Mevkii’nde mülkiyeti Pazarlar Belediyesi’ne ait olan parsel üzerine yapılacak olan tesis 1 MW’lık (1000 kilovat) bir güce sahip olacağını belirten Belediye Başkan Cavit Erdoğan, "İlçemiz Derinceöz mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2305 parselde yapılacak olan Güneş Enerjisinden enerji üretme tesisimizin geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı. Yapılan Güneş Enerjisi santrali sayesinde yıllardır elektrik ile su parası arasına sıkışan belediyemiz bu sayede elde edeceği gelir ile ilçe halkımız refahı ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Ayrıca bu yapılan tesis üreteceği elektrik ile hem kendi maliyetini karşılayacak hem de belediyemizin kasasından elektrik için ayrılan bütçe halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. GES projesiyle önemli ve büyük bir hizmeti daha Pazarlar’a kazandırmış oluyoruz. 15 yıl süreyle yap, işlet, devret modeli ile Yoldaş Pano firması tarafından işletilecektir. Belediyemizin tüm elektrik masrafları bu firma tarafından karşılanacaktır. Belediyemizin yaklaşık yıllık 500 bin lira elektrik giderimiz bulunmaktadır.Yapılan tesisle birlikte yıllık yaklaşık 500 bin lira giderden kurtulacağız.Aynı zamanda belediyemizi büyük yükten kurtulacak olup aynı zamanda hiç masraf etmeden ihale bitiminde üretim yapan bir tesise sahip olacağız.Güneş Enerjisi Santrali Tesisimiz ile birlikte de Pazarlar Belediyesi gelir anlamında ciddi bir kazanım elde edecek. GES projesi ilçemizin ufkunu açacaktır. Güneş Enerjisi Santrali (GES)’in ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 yıl sonra belediyemiz aylık 150 bin lira gelire sahip olacaktır.Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu açıkladı: İtirafçıları cezaevinde astılar!
    1. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    2. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    3. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    4. Yemen’de ortalık kaynıyor
    5. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    6. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    7. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    8. Rakipsiz muhtar
    9. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    10. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    11. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    12. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    13. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    14. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    15. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    16. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    17. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    18. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    19. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    20. Gaziantep Algspor adım adım..
    21. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    22. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    23. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    24. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    25. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    26. ABD’de otelde silahlı saldırı
    27. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    28. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    29. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    30. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti