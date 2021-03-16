Başkan Erdoğan: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yurtdışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan ihracatın yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12500 kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor.

"En büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.

Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Ford Otosan sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Kovid-19 salgını otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız.