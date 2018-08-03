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Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi

Beştepe'de gerçekleştirilen törende 100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenecek olan emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağının müjdesini verdi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:36
Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde '100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz" diyen Erdoğan, "Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında vatandaşımız yok. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz" şeklinde konuştu.

İKİNCİ BİN LİRAYI ALACAKLAR

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine çevrildi. Hızla çıkarılan yasa ile bu yaz ikramiye hakkına kavuşan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi yapılan ödemenin ardından, ikinci bin lirayı da bu ay alacak.

17 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

İkramiye için süreç önümüzdeki hafta başlayacak. Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılması planlanıyor.

İLK İKRAMİYE RAMAZAN'DA ÖDENMİŞTİ

İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:36
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Beştepe
  3. Kurban Bayramı

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