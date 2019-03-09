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Başkan Erdoğan, Elazığ’da halkla buluşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’a geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:49
Başkan Erdoğan, Elazığ’da halkla buluşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’a geldi.

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği mitinge katılmak için uçakla Elazığ’a geldi. Havalimanına inen Erdoğan’ı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar karşıladı.

 

Erdoğan’a havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi. Ardından otobüse geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına gitti. Mitingde Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:49
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. doğa

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