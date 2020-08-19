Başkan Erdoğan duyurdu: Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık dev yatırımla kurulan ve yılda 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikanın açılışında açıklamalarda bulunuyor. Toplamda 1400 kişinin istihdamını sağlayacak olan fabrikanın ekonomiye büyük destek olması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Açılışta konuşan Bakan Albayrak, "Temiz ve bağımsız enerjide teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi. Albayrak, konuşmasında Türkiye'nin artık enerjide teknoloji üreten konuma geldiğine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding’i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.

"Bunlar yan gelip yatarak olmadı"

Bu OSB’nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.

Bu tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum.

Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli. Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin innovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar’daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.

Virüs sebebiyle dünyada yatırımlar durmuşken Türkiye, yatırımlarıyla özgün bir yol izliyor.

Tarihi rekor

Konut satışları Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak tarihi rekora imza attı.

CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum. Nasıl bugün daha iyiysek, yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.

Dışa bağımlılık bitecek

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmektir. Enerjide dışa bağımlılık enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur. 4.1 milyon hanenin tüketimini güneş enerjisiyle karşıladık. Farklı enerji kaynaklarıyla üretim altyapımızı zenginleştiriyoruz.

Bugün güneşten elektrik üretimi, toplam üretimin yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Yerli ve milli enerjinin enerji sepetimizdeki payını artıracak yatırımlara hız verdik.

Sevr'e boyun eğmeyeceğiz

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.

Özellikle “Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye’nin doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...