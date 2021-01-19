Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Karşımıza çıkan engelleri unutmadık unutmayacağız. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesini engellemek için sergilenen ahlaksızlar, yapılanları unutmadık. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığı yapanları da hep hatırlayacağız.

"Türkiye dengeleri değiştirecek konuma ulaştı"

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada dengeleri değiştirecek bir konuma ulaşmıştır. Her projemizi engellemeye çalışanlara bakamayın. Her yatırımdan onlar da istifade ediyor. Milletimiz 'istemezükçülerin' gerçek yüzünü gördüğü için 18 yıldır hiçbirine rağbet etmiyor.

Eski Türkiye kalıntısı polemiklerle siyaset yapıyormuş gibi vakit öldürüyorlar. Kendi partileri içindeki tacizlerin hesabını veremeyenlerin, bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez.

Reform gündemimizi belirledik

Türkiye'yi daha da ileriye götürecek reform adımlarımızı oluşturmaya başladık. Reform gündemimizi belirledik. Reformlar kamuoyuna sunma aşamasına geldi.