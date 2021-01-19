  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız
Siyaset

Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukukla ilgili reform adımlarında hazırlıkların tamamlandığını, çalışmaların yakında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:41:00 - 2021-01-19 14:24:17
Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Karşımıza çıkan engelleri unutmadık unutmayacağız. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesini engellemek için sergilenen ahlaksızlar, yapılanları unutmadık. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığı yapanları da hep hatırlayacağız.

"Türkiye dengeleri değiştirecek konuma ulaştı"

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada dengeleri değiştirecek bir konuma ulaşmıştır. Her projemizi engellemeye çalışanlara bakamayın. Her yatırımdan onlar da istifade ediyor. Milletimiz 'istemezükçülerin' gerçek yüzünü gördüğü için 18 yıldır hiçbirine rağbet etmiyor.

Eski Türkiye kalıntısı polemiklerle siyaset yapıyormuş gibi vakit öldürüyorlar. Kendi partileri içindeki tacizlerin hesabını veremeyenlerin, bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez.

Reform gündemimizi belirledik

Türkiye'yi daha da ileriye götürecek reform adımlarımızı oluşturmaya başladık. Reform gündemimizi belirledik. Reformlar kamuoyuna sunma aşamasına geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türki..
Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Gündem

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi...
NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında
Teknoloji

NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Bu haritadaki bilgilere göre;..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay