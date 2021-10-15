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Siyaset Başkan Erdoğan davet etmişti... Yarın Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan davet etmişti... Yarın Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:28:00 -
Başkan Erdoğan davet etmişti... Yarın Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak.

İş birliklerinin geliştirilmesi görüşülecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Uluslararası meseleler gündeme gelecek

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

 

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