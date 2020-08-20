Başkan Erdoğan Cuma günü 1 değil 2 müjde açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Avrupa ve Ortadoğu’nun tek entegre güneş paneli fabrikasının açılış konuşmasında tüm Türkiye için önemli olacak bir müjde vereceğini söyledi. Euronews’in haberine göre bu müjde 1 değil 2 olacak şekilde açıklandı.

Habere göre, müjdelerden biri Akdeniz’de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı. Bunun için de NATO limanında demirli olan Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz’e doğru yola çıktı. 12 bin metre derinliğe kadar 3 bin metre sondaj yapabilen Kanuni 35 mürettebatıyla yola çıktı.

Gazın detayları açıklanmayacak

Bulunan gazın değeri ne kadar olduğu, ne kadar verimli olduğu gibi teknik detaylar açıklanmayacak. Alınan bilgilere göre gaz kaynağı da hidrokarbon.

Gazın kaynağı Karadeniz olabilir

Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre; “Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" ifade etti.

İkinci müjde

Edinilen bilgiye göre Covid 19 aşısı için Rusya ile yakın temas içinde bulunan Türkiye, bir aşı protokolü imzalanmasına çok yakın olduğu söylendi.

Buna göre, Türkiye Rus aşısını ilk alan ülke olacak. Aşı üretiminin de bir bölümü Türkiye’de gerçekleştirilecek.