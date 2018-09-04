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Başkan Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

04 Eylül 2018 Salı 15:22
Başkan Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Sere, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sere'nin eşi Fanta Traore, çocukları Yasmine Aquela (11), Kenza Aliah (6), Bassari Nadia (4), Ramzy S. Nasser (2) ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, kabul sırasında Büyükelçi Sere'nin çocuklarıyla yakından ilgilendi. 2 yaşındaki Ramzy S. Nasser'in elini öperek kucağına alan Erdoğan, 4 yaşındaki Bassari Nadia'nın da isteğini geri çevirmedi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:22
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere
  4. Külliye'de kabul etti

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