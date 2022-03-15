Başkan Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarındans atırbaşları;

İki yıllık bir aranın ardından küresel iyilik neferleri olarak gördüğüm sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Diyanet Vakfı'na şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız yarım asırdır yürüttüğü çalışmalarda dünyayı iyilikle kuşatıyorlar. Türkiye'nin ve Türk milletinin iyilik sancağını dalgalandırıyorlar. 12 kardeş ülkedeki 27 eğitim kurumunda gençlerin yetişmesini sağlayan vakfımızı tebrik ediyorum.

"Aşıya erişemediği için acı çeken insanların dramlarına şahitlik ettik"

Özellikle Kovid salgını sürecinde yaşadıklarımız tüm insanlığa paylaşmanın önemini göstermiştir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına karıştığı, solunum cihazlarının eksik kaldığı durumları gördük. Aşıya erişemediği için acı çeken insanların dramlarına şahitlik ettik. Afrika, Asya veya Latin Amerika'da yaşayan insanların sıkıntısı dayanışma ile çözülebilecekken hiçbir somut adım atılmadı. İhtiyaç sahibi insanlar kaderlerine terk edildi. Devlet olarak vatandaşlarımızın testten, ilaca, yataklı tedaviye kadar tüm gereksinimlerini karşıladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da dağıtımına başladık. 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ülkemizdeki sığınmacılara da sağlık hizmetlerini temin ettik. 5 milyon Suriyeli mazluma da elimizi uzattık.

Sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı insanların huzurevlerinde çaresiz bırakıldığı anları ülkemizde yaşamadık. Yüzbinlerce insanımız 2 yıl boyunca canla başla çalıştılar. Ailelerinden, boş vakitlerinden hatta kendi sağlıklarından fedakarlıkta bulunarak toplumumuza yardım ettiler.

"Terör örgütüne vurulmuş en ağır darbe"

Biz terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Ülkemizin birliği, beraberliğine terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Çocukları, kundaktaki bebekleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, müşteri bekleyen esnafı katleden Allah'ın adının anıldığı ibadethaneleri ateşe veren bir barbarlığa defalarca şahit olduk. Terör örgütleri tam 40 yıldır gözleri dönmüşçesine yaktılar, yıktılar. İlk günden itibaren en büyük yarayı Kürdüyle, Lazıyla, Abazasıyla anaların yüreklerinde açtılar. Evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri bu terör örgütlerine 'Edi bese' (Artık yeter) dediler. Diyarbakır annelerinin "Evlatlarımızı geri istiyoruz" haykırışı terör örgütüne vurulmuş en ağır darbedir.

"Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir"

Gariplere kapımızı açık tutmayı sürdüreceğiz. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.

Sudan anısı

Sudan'da uluslararası bir toplantıya katılıyorum. Rahmetli Erbakan hocamız beni görevlendirdi. Ben de o zaman partimizin İstanbul İl Başkanıyım. Bizim yurtlarımızda kalan bir öğrenci beni gördü, hemen yanıma yaklaştı. "Tayyip abi burada ne işin var" dedi, ben de dedim "ben konferansa geldim, sen beni nereden tanıyorsun?" O da dedi ki "Ben sizin yurtlarınızda kaldım." Dedim "Sen şimdi buradan ayrılma, birazdan bana tercümanlık yapacaksın." "Ne demek Tayyip abi" dedi.