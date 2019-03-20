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Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

Ankapark açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP'nin belediye başkanına bakın neler diyor. Benim belediye başkanım böyle desin kapıya koyarım.'' dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:07
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentte Ankapark açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, ''CHP'nin belediye başkanına bakın neler diyor. Benim belediye başkanım böyle desin kapıya koyarım.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son bir haftada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eseri hizmete açtık. Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu eserde emeği olan başta Melih Gökçek kardeşime ve diğer çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyorum.

Vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur. Bütün mesele o sevgiyi kazanabilmek.

Böyle yapanı kapıya koyarım

Halkımın gönlünün kıran benim de gönlümü kırmış olur. CHP'nin belediye başkanına bakın neler diyor. Benim belediye başkanım böyle desin kapıya koyarım.

Kılıçdaroğlu'nun klavuzu karga

Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir, yalandan daha büyük felaket olamaz. Hatay'da 6 baraj açtık diyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki "Danışmanı yok mu? Nerede 6 baraj?" Ya ben sana söylüyorum senin danışmanın yok mu? Senin kılavuzun kim? Senin kılavuzun karga.

Pandora'nın kutusu açılmıştır

Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz. (Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez.Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız. Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:07
  1. Ankara
  2. Hatay
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • samisami34 dk önce
    iyide senin il başkanınmı ilçe başkanınmı kimse ne,"hırsızsa bizim hırsızımız,size ne oluyor,biz ona sahip çıkarız" diyor onu neden kapıya koymuyorsun......yoksaaaaa sizde mi.....
  • GafilGafil45 dk önce
    Bire gafil bire saskin sen kendini ne saniyorsun kimi kapiy a koyon belediye bsk kamu gorevlisi sende insan ustu bir sey misim kuran da cumhur makami diye bir makam vat mi beser singafilsin kipirsi n allahim sevme digi sifatlarin tamami sende kipir iftira giy bet tam bir munafiksin

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