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Başkan Erdoğan: Başkent’i sahte senetçilere teslim etmeyelim

Ankapark’ın açılışını eski ve yeni belediye başkanlarıyla birlikte gerçekleştiren Erdoğan, “Ankara’yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 5 dönem Kayseri’yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki, Ankara ve ilçelerimiz emin ellerde devam desin inşallah” diye konuştu.

21 Mart 2019 Perşembe 09:38

 Yeni Akit  Ankara 

Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreninde halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ankara’yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde ‘devam’ desin” dedi.

Benim gönlümü de kırmış olur

Erdoğan, şöyle konuştu: “Kul fıtratı gereği hata yapmaya müsaittir. Elbette bizim de zaman zaman eksiğimiz, noksanımız oldu. Ama ben dün akşam da söyledim. Buradan da söylüyorum. Tüm belediye başkanlarıma söylüyorum. Bakanlarıma da söylüyorum. Halkımın gönlünü kıran benimde gönlümü kırmış olur. Çünkü biz gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Böyle çalışacağız.

82 milyonun her ferdi için çalıştık

Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok zorlukla yüzleştiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama bir an olsun yüzümüzü milletten ayırmadık. Kapımıza; ayrımcılığı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP’nin Hatay belediye başkanı ne diyor? ‘Oy yoksa yol da yok, hizmet de yok!’ Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese; kapıya koyarız. Sadece bize oy veren vatandaşlarımız için değil 82 milyonun her bir ferdi için çalıştık.

Bunun kılavuzu karga!

Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır. Ama yalan değil” diye konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. İşte ben Hatay’da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Antalya’da diyor ki, ‘Hatay’da baraj yok ki’ diyor. Eline diline dursun ya. Bana diyorsun ki bunun bir danışmanı yok mu? Bunu sana tavsiye ediyorum, senin bir defa kılavuzun kim ona bak. Bunun kılavuzu karga!

Ankara emin ellerde devam desin

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık CHP’nin Ankara Büyük Şehir Belediye adayının senet cambazı olduğunu Ankaralı öğrendi. Ayrıca vergi kaçakçısıdır. Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizdir. Ankara’yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İki dönem kaybeden birisiyle Mehmet bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam inşallah desin.

Bunların ittifakında millet yok

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller, Taksim’de ezanı ıslıklayan edepsizler, Pensilvanya’nın ve Kandil’in uzantıları, çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok. Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara’ya bir hayır gelmez.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:38
  1. Hatay
  2. Antalya
  3. Ankapark (Wonderland Euroasia)
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Başkan Erdoğan
  6. CHP’nin Ankara Büyük Şehir Belediye adayı
  7. Cumhur İttifakı
  8. Mehmet Özhaseki
  9. Kandil
  10. Pensilvanya

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