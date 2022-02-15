Başkan Erdoğan BAE'de konuştu: Şimdiki hedefimiz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de iş insanları ve yatırımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

- Ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasınca güçlü bir iradeye sahibiz. Bir kez daha dünkü görüşmede bunu teyid ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş özel sektördeki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir.

Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ticaret hacmimizi daha da yükseltmektir. Geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu ortaya koymuştur.

- BAE ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım ortamı sağlıyor. Türkiye ise dinamik nüfus ile yeni gelişmelere öncülük ediyor.

- Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlenmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.

"Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor"

- Çift haneli olacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla başarımızı taçlandırmış olacağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor.

- Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.

- Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik."