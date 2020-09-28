Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile yaşanan krizden, ölümlere neden olan koronavirüse kadar önemli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ermenistan'a tepki gösteren Erdoğan, dünya ülkelerini de Ermeni saldırılarına karşı sessiz kalmaları nedeniyle eleştirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum.

Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.

Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

"Minsk Üçlisü" denilen, ABD-Rusya-Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye kuzeyini parselleyen, orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler Koalisyon Güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın!

İşgal edilen topraklar Azerbaycan'ın toprakları. 1 milyona yakın insan topraklarından uzak yaşıyor.

Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır.

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