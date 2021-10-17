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Siyaset Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
Siyaset

Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Angola ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, seçim anketleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Son dönemde yapılan anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada" diyen Erdoğan, "Anketlerle millete psikolojik operasyon çekmelerine alışkınız. Anket ve kamuoyu araştırma şirketlerine güvenim kalmadı. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Yalan terörü ve algı operasyonu ile AK Parti'ye saldıranlar anketlerle Cumhur İttifakını küçük gösterme gayretinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 14:27:00 -
Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti öncesi "Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi"nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

Son dönemde ortaya çıkan anketlerin kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığının ortada olduğunu söyleyen Erdoğan, bu tür anketlerdeki manipülasyonlardan ciddi manada bıktıklarını ifade etti.

Gerçekçi anketlerin manipülasyonları ayaklar altına alacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık ve bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha önce de hatırlayın, açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık, net gördük. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi kurum suikastlarıyla AK Parti'ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle vatandaşları yönlendirebileceğini zannedenler, bu yolla toplum mühendisliği yaparak millete istikamet çizmeye çalışıyorlar."

Türkiye'de seçim konusu açılınca bilinçli olarak bir kesimin anketleri öne çıkardığını aktaran Erdoğan, milletin gönlüne giremeyenlerin, anlatacak icraatı olmayanların yalan, yanlış, hileli ve sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sandıklarını söyledi.

Altyapı ve üstyapı gibi alanlarda Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Acaba muhalefetin hangi eseri var da vatandaşıma, milletime 'Biz şurada şunu yaptık, altyapı olarak şunu yaptık, üstyapı olarak şunu yaptık' diyebilecekleri bir eser var mı? Benim milletim bunları görmüyor mu sanıyorsunuz? Hepsini görüyor. Bu şekilde de sandığa gidecektir. Sandık yatırımların aynasıdır. Ve bu yatırımların aynası olarak aynı zamanda milletin gönlünde şaşmaz yerini alan AK Parti'yi inşallah Haziran 2023'te de yoluna 'devam' diyecektir. Ben milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum."

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